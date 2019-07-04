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Війна на сході: 29 обстрілів, бойовики застосовують артилерію, є поранені

Четвер, 4 липня 2019, 08:18

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- двічі біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомету; 
- два рази неподалік Мар’їнки – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету; 
- двічі околиці Авдіївки - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- два рази в районі населеного пункту Лебединське – зі станкового протитанкового гранатомету;
- поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомету;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів:

- п'ять разів поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази поблизу Південного – з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Попасна- з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
- околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- двічі біля Новгородського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
- поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено.

Від початку поточної доби, 4 липня, ворог 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Опитне – з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету;
- околиці Лебединського – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм;
- три рази поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм та станкового протитанкового гранатомету;
- околиці Кримського – з міномету калібру 82 мм;
- в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 120 мм.

У штабі підкреслили, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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