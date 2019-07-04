Коломойський заявив, що війна на Донбасі — "внутрішній конфлікт"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на Донбасі це "внутрішній громадянський конфлікт", а російські військові виконують там "інтернаціональний обов'язок".

Про це він сказав в інтерв'ю журналу НВ

"А у нас те, що сталося на Донбасі - це що сталося? ... Це внутрішній громадянський конфлікт", - заявив Коломойський

За його словами, конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякою Росією", незважаючи на присутність там російської військової техніки і російських військових.

"Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? Джавелін є у нас? Це чия техніка?"- заявив олігарх.

Він додав, що США надали Україні військову техніку, "щоб підтримувати конфлікт на Донбасі", тому що "Америці вигідно тримати санкції проти Росії".

"У всякому разі, при попередньому президенті так було. А нинішній президент (Дональд Трамп - ред), по-моєму, у нього інша точка зору, але як з неї вийти - він не знає. А напередодні чергових президентських виборів, може, він не поспішає з цим", - зазначив Коломойський.

При цьому повідомляється, що він визнав наявність на Донбасі не тільки російської техніки, а й російських військових.

"Ми говоримо, що російські військові присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені у відпускників або в когось. В "ДНР-ЛНР" 1-2-й корпус, в усякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали у "відпустку" або у "відрядження", - виконувати інтернаціональний обов'язок. ... І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав олігарх.

Він додав, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" також із Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

"Але у нас основа, шампур цього конфлікту, - це внутрішньоукраїнський конфлікт, який, до речі кажучи, готувався 20 років. Мінімум з 2004 року, з виборів Ющенко-Янукович. Тоді перший раз ясно було, що ми до цього готові", - підкреслив Коломойський.

Нагадаємо: