У Шуфрича знайшли приховані мільйони. За нього візьметься НАБУ

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що нардеп від "Опозиційного року" Нестор Шуфрич у декларації за 2015 рік приховав вартість майна на 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 5-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі.

"Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 млн грн", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що висновок щодо декларації Шуфричу направлено до Національного антикорупційного бюро.

Крім того у відомстві додали, що на попередніх засіданнях НАЗК встановило, що Шуфрич вказав недостовірні відомості у деклараціях за 2016 і 2017 роки на 14 і 13 мільйонів гривень відповідно.

За словами самого Шуфрича, йому незрозуміло, як можна приховати те, що і так зазначено в декларації.

Він зазначив, що після того, як отримав акти НАЗК, звернувся з роз'ясненнями в НАБУ.

"Уже не залишається сумнівів, що така активність НАЗК щодо мене носить виключно політичний характер", - цитує Шуфрича його прес-служба.

На його думку, подібні дії НАЗК - помста екс-президента Петра Порошенка.

Нагадаємо: