Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Шуфрича знайшли приховані мільйони. За нього візьметься НАБУ

Четвер, 4 липня 2019, 11:40

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що нардеп від "Опозиційного року" Нестор Шуфрич у декларації за 2015 рік приховав вартість майна на 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 5-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі.

"Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 млн грн", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що висновок щодо декларації Шуфричу направлено до  Національного антикорупційного бюро.

Крім того у відомстві додали, що на попередніх засіданнях НАЗК встановило, що Шуфрич вказав недостовірні відомості у деклараціях за 2016 і 2017 роки на 14 і 13 мільйонів гривень відповідно.

За словами самого Шуфрича, йому незрозуміло, як можна приховати те, що і так зазначено в декларації.

Він зазначив, що після того, як отримав акти НАЗК, звернувся з роз'ясненнями в НАБУ.

"Уже не залишається сумнівів, що така активність НАЗК щодо мене носить виключно політичний характер", - цитує Шуфрича його прес-служба.

На його думку, подібні дії НАЗК - помста екс-президента Петра Порошенка.

Нагадаємо:

  • 21 червня прес-служба НАЗК повідомила, що агентство під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень.
  • Про виявлені правопорушення НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро.
  • Нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич заявив, що йому і його юристам протягом 3-х років не надають акт з перевірки його декларації НАЗК.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ШуфричОпозиційний блокдеклараціїНАЗКНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Шуфрич
Журналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича
"Жесту доброї волі" від Шуфрича не буде. Що робити парламенту?
Шуфрич розповів, як в перші дні війни з "невеликим загоном" готувався захищати Раду
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: