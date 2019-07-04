У Шуфрича знайшли приховані мільйони. За нього візьметься НАБУ
У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що нардеп від "Опозиційного року" Нестор Шуфрич у декларації за 2015 рік приховав вартість майна на 14 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що Шуфрич у декларації за 2015 рік не зазначив вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 5-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі.
"Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 14,3 млн грн", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що висновок щодо декларації Шуфричу направлено до Національного антикорупційного бюро.
Крім того у відомстві додали, що на попередніх засіданнях НАЗК встановило, що Шуфрич вказав недостовірні відомості у деклараціях за 2016 і 2017 роки на 14 і 13 мільйонів гривень відповідно.
За словами самого Шуфрича, йому незрозуміло, як можна приховати те, що і так зазначено в декларації.
Він зазначив, що після того, як отримав акти НАЗК, звернувся з роз'ясненнями в НАБУ.
"Уже не залишається сумнівів, що така активність НАЗК щодо мене носить виключно політичний характер", - цитує Шуфрича його прес-служба.
На його думку, подібні дії НАЗК - помста екс-президента Петра Порошенка.
Нагадаємо:
- 21 червня прес-служба НАЗК повідомила, що агентство під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень.
- Про виявлені правопорушення НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро.
- Нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич заявив, що йому і його юристам протягом 3-х років не надають акт з перевірки його декларації НАЗК.