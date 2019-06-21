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Шуфрич приховав мільйони: за нього візьметься НАБУ

П'ятниця, 21 червня 2019, 11:04
Шуфрич приховав мільйони: за нього візьметься НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень.

Про це 21 червня повідомляє прес-служба НАЗК.

Відзначається, що у 2016 році Шуфрич не вказав у декларації вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.

"Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих  у цьому році автомобілів не зазначив, хоча  вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК стверджують, що загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

Про виявлені правопорушення НАЗК  повідомило Національне антикорупційне бюро.

Водночас в агентстві зазначили, що затверджений висновок не означає визнання особи винною у правопорушенні, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Українська правда
Теми: НАБУНАЗКШуфрич
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