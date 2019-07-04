У списку "Слуги народу" є помічники ексрегіоналів і порошенківців – Чесно

У списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради балотуються майже чотири десятки повних тезок помічників нардепів різних скликань, які, ймовірно, є одними й тими самими людьми.

Про це повідомляє Рух "Чесно".

Серед них – помічники Табачника, Королевської, Сівковича, Геращенка, Кубіва та Катеринчука. А також помічники депутатів з "Партії регіонів", "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі" та партії "Відродження".

В Апараті ВРУ на запит "Чесно" відповіли, що у них "немає можливості підтвердити, що це одні і ті ж особи, оскільки особові справи помічників-консультантів на громадських засадах нардепів ВРУ 4, 5, 6 скликання знищено як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення".

На інший запит Апарат ВРУ уточнив, що знищувати документи почали лише з 17 січня 2018 року.

Попри це активісти змогли встановити низку реальних помічників народних депутатів різних скликань, які зараз ідуть у списку "Слуги народу".

Зокрема, сам лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у Верховній Раді V скликання (2006-2007 рр.) працював на громадських засадах помічником регіоналки Валерії Матюхи. А з 2006-го до 2010 року сам був членом "Партії регіонів" і вийшов з неї тоді, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року.

У 2010-2014 роках Разумков працював із Сергієм Тігіпком.

А керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ВРУ VІ скликання працював на громадських засадах у народного депутата від "Нашої України – Народної самооборони" Олександра Донія, що підтвердив сам екс-депутат.

Також у Раді п'ятого скликання повний тезка Олександра Корнієнка був також помічником на громадських засадах у голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який вже три роки перебуває за ґратами за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також у незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".

Прес-секретар Корнієнка заперечує його співпрацю з одіозним регіоналом Єфремовим, стверджуючи, що це, напевно, його повний тезка.

Ідеолог партії "Слуга народу" та представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, який балотується у списку під №3, працював помічником на громадських засадах у ВРУ VI скликання в нардепа від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", фігуранта антикорупційних розслідувань Анатолія Матвієнка, а також був радником віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва.

"Крім того, щонайменше восьмеро повних тезок кандидатів у нардепи від "Слуги народу" раніше працювали помічниками депутатів від "Партії регіонів" у ВРУ різних скликань", - відзначає "Чесно".

Наприклад, 20-й номер списку Данило Гетманцев у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича, а 119-й номер Андрій Задорожний, або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, фігуранта антикорупційних розслідувань Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.

Детальніше читайте на сайті проекту "Вибори".