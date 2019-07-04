Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У списку "Слуги народу" є помічники ексрегіоналів і порошенківців – Чесно

Четвер, 4 липня 2019, 15:18

У списку кандидатів "Слуги народу" до Верховної Ради балотуються майже чотири десятки повних тезок помічників нардепів різних скликань, які, ймовірно, є одними й тими самими людьми. 

Про це повідомляє Рух "Чесно".

Серед них – помічники Табачника, Королевської, Сівковича, Геращенка, Кубіва та Катеринчука. А також помічники депутатів з "Партії регіонів", "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі" та партії "Відродження".  

В Апараті ВРУ на запит "Чесно" відповіли, що у них "немає можливості підтвердити, що це одні і ті ж особи, оскільки особові справи помічників-консультантів на громадських засадах нардепів ВРУ 4, 5, 6 скликання знищено як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення".

На інший запит Апарат ВРУ уточнив, що знищувати документи почали лише з 17 січня 2018 року.

Попри це активісти змогли встановити низку реальних помічників народних депутатів різних скликань, які зараз ідуть у списку "Слуги народу".  

Зокрема, сам лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у Верховній Раді V скликання (2006-2007 рр.) працював на громадських засадах помічником регіоналки Валерії Матюхи. А з 2006-го до 2010 року сам був членом "Партії регіонів" і вийшов з неї тоді, коли Віктор Янукович переміг на президентських виборах 2010 року.  

У 2010-2014 роках Разумков працював із Сергієм Тігіпком.

А керівник виборчого штабу партії "Слуга народуОлександр Корнієнко у ВРУ VІ скликання працював на громадських засадах у народного депутата від "Нашої України – Народної самооборони" Олександра Донія, що підтвердив сам екс-депутат.

Також у Раді п'ятого скликання повний тезка Олександра Корнієнка був також помічником на громадських засадах у голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який вже три роки перебуває за ґратами за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також у незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".

Прес-секретар Корнієнка заперечує його співпрацю з одіозним регіоналом Єфремовим, стверджуючи, що це, напевно, його повний тезка.

Ідеолог партії "Слуга народу" та представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, який балотується у списку під №3, працював помічником на громадських засадах у ВРУ VI скликання в нардепа від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", фігуранта антикорупційних розслідувань Анатолія Матвієнка, а також був радником віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку й торгівлі Степана Кубіва.

"Крім того, щонайменше восьмеро повних тезок кандидатів у нардепи від "Слуги народу" раніше працювали помічниками депутатів від "Партії регіонів" у ВРУ різних скликань", - відзначає "Чесно".

Наприклад, 20-й номер списку Данило Гетманцев у трьох скликаннях парламенту працював у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича, а 119-й номер Андрій Задорожний, або ж його повний тезка був помічником на громадських засадах одіозного регіонала, екс-міністра освіти й науки, молоді та спорту, фігуранта антикорупційних розслідувань Дмитра Табачника у Верховній Раді IV скликання.

Детальніше читайте на сайті проекту "Вибори".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибориВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: