Екс-регіонал Єфремов, якого судять три роки, піде на вибори у складі Оппоблоку

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Субота, 15 червня 2019, 10:05

Екс-регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опоблока" на позачергових парламентських виборах.

Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії.

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка", - заявив Мураєв.

Нагадаємо:

  • 30 липня 2016 року екс-голову фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".
  • 1 серпня 2016 р. Єфремова взяли під варту.
  • Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, він перебуватиме під вартою до 22 червня.
  • Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. 
  • 7 червня партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.
  • Першу десятку списку партії "Опозиційний блок" на виборах-2019 очолив нардеп Євген Мураєв, також у списку - мери Харкова, Одеси, Запоріжжя, Маріуполя та Ужгорода.
  • Згідно з даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень ім.А.Яременка, за "Опозиційний блок" готові проголосувати лише 1,7% опитаних українців, які визначилися з вибором.
  • За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 26 травня до 7 червня, за Оппоблок готові голосувати менше 0,9% респондентів.

Українська правда

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Теми: вибори Єфремов Опозиційний блок суд


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