Екс-регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Опоблока" на позачергових парламентських виборах.

Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії.

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка", - заявив Мураєв.

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