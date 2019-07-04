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Помер піхотинець, що підірвався на фугасі під Мар'їнкою

Четвер, 4 липня 2019, 16:28

У лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, 04.07.2019 року в міській лікарні м. Курахове від отриманих поранень помер воїн Королівської бригади – старший солдат Лобода Едуард Віталійович", - повідомили в бригаді.

Вказується, що 3 липня він під Мар`їнкою разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника і підірвався на фугасі.

"Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям", - сказано у повідомленні.

Як повідомляє Радіо Свобода у Дніпрі в лікарні імені Мечникова, рятують ще двох поранених під Авдіївкою бійців.

Головний лікар Сергій Риженко розповів, що обох їх доправили напередодні санавіацією. Вони зазнали мінно-вибухових поранень під час обстрілу біля шахти Бутівка.

Як поінформував лікар, стан одного з них, 22-річного Івана з Чернігівщини, тяжкий, зокрема, у нього уражені очі. Стан другого, 23-річного Альберта з Кропивницького, оцінюють як середньої тяжкості, його стан покращується.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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