ООС: 16 ворожих обстрілів, один боєць поранений, двоє – з бойовими травмами

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Четвер, 4 липня 2019, 19:53

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український боєць поранений, двоє отримали бойові травми.

Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.

Так, противник здійснив 7 обстрілів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" і 9 – у районі "Півночі".

На "Сході" стріляли з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету в Опитному; двічі зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету поблизу Лебединського; двічі з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї під Березовим; 

Також повідомляється про обстріли з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету під Пісками, з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї поблизу Водяного.

На "Півночі" згадують про постріли з міномету калібру 120 мм поблизу Новогородського; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм під Кримським; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів під Новотошківським.

Крім того, згідно з повідомленням, противник стріляв із міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем поблизу Луганського, із мінометів калібру 120 та 82 мм в околицях Попасної, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Південного, із міномету калібру 82 мм неподалік від Новолуганського.

Також повідомляється про одного пораненого та двох українських військовослужбовців з бойовими травмами.

Нагадаємо:

  • У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.
  • 3 липня під Мар`їнкою разом із побратимами він забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника, і підірвався на фугасі.

Українська правда

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