ООС: 16 ворожих обстрілів, один боєць поранений, двоє – з бойовими травмами
Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український боєць поранений, двоє отримали бойові травми.
Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.
Так, противник здійснив 7 обстрілів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" і 9 – у районі "Півночі".
На "Сході" стріляли з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету в Опитному; двічі зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету поблизу Лебединського; двічі з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї під Березовим;
Також повідомляється про обстріли з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету під Пісками, з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї поблизу Водяного.
На "Півночі" згадують про постріли з міномету калібру 120 мм поблизу Новогородського; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм під Кримським; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів під Новотошківським.
Крім того, згідно з повідомленням, противник стріляв із міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем поблизу Луганського, із мінометів калібру 120 та 82 мм в околицях Попасної, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Південного, із міномету калібру 82 мм неподалік від Новолуганського.
Також повідомляється про одного пораненого та двох українських військовослужбовців з бойовими травмами.
Нагадаємо:
- У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.
- 3 липня під Мар`їнкою разом із побратимами він забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника, і підірвався на фугасі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua