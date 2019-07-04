ЦВК скасувала реєстрацію 8 мажоритарників

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах – 4 у Київській і 4 в Одеській областях.

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні Центрвиборчкому в четвер, 4 липня, передає Укрінформ.

Повідомляється, що кандидати самі написали заяви про відмову балотуватися до Верховної Ради.

Також зазначаються прізвища колишніх кандидатів-самовисуванців в ОВО.

У Київській області:

округ №92 – Гудзенко Віталій Михайлович та Гудзенко Віталій Олександрович;

округ №93 – Василь Горбаль;

округ №96 – Олександр Таможній.

В Одеській області:

округ №133 – Валерій Андрикевич, Дмитро Анциферов, Віталій Баранський та Ігор Баранський.

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