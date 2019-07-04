ЦВК скасувала реєстрацію 8 мажоритарників
Четвер, 4 липня 2019, 23:41
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 8 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах – 4 у Київській і 4 в Одеській областях.
Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні Центрвиборчкому в четвер, 4 липня, передає Укрінформ.
Повідомляється, що кандидати самі написали заяви про відмову балотуватися до Верховної Ради.
Також зазначаються прізвища колишніх кандидатів-самовисуванців в ОВО.
У Київській області:
округ №92 – Гудзенко Віталій Михайлович та Гудзенко Віталій Олександрович;
округ №93 – Василь Горбаль;
округ №96 – Олександр Таможній.
В Одеській області:
округ №133 – Валерій Андрикевич, Дмитро Анциферов, Віталій Баранський та Ігор Баранський.
Нагадаємо:
- 3 липня ЦВК скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.