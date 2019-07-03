ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія на вибори
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.
Про це повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин ХІвренко.
Щодо колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна рішення ще не ухвалено.
Представник організації "Опора" Олександр Клюжев повідомив, що ЦВК одностайно скасувала реєстрацію Андрія Клюєва кандидатом в окрузі №46
Аргументами стало те, що свідки Державної охорони Віктора Януковича засвідчують, що Андрій Клюєв супроводжував колишнього президента під час перетину кордону з Росією.
Крім того, у грудні 2016 року Клюєв брав участь у засіданнях суду у Москві, а міжнародна пошта від слідчих неодноразово не доходила Клюєву у Донецьку – і адвокати й сам Клюєв просили інформувати за адресою у Московській області.
За даними Служби безпеки України, Клюєв виїхав за межі території України у 2014 році, після цього офіційні пункти перетину кордону не перетинав.
Також одностайно ЦВК скасувала реєстрацію висуванця "Партії Шарія", зазначає Клюжев.
Підставами став лист СБУ від 3 липня, який засвідчує, що Анатолій Шарій виїхав із України 24 січня 2012 року через пункт пропуску Зернове на територію РФ потягом "Ковель-Москва", після цього до України не повертався.
22 липня 2012 року Нідерланди проінформувала Генеральну прокуратуру України про наявність статусу біженця у Шарія.
Суди та правоохоронні органи протягом різних періодів отримували від Інтерполу інформацію про перебування особи у Нідерландах та Литві.
СБУ вважає, що Шарій не перебував на території України з 24 січня 2012 року.
Нагадаємо:
- Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва й одіозного блогера Анатолія Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
- 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
- Голова Офісу президента Андрій Богдан 3 липня заявив, що за організацією протестів проти реєстрації кандидатами в народі депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія стоїть команда попереднього президента Петра Порошенка.
- Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України, аби ЦВК скасувала їхню реєстрацію на вибори.
- СБУ, реагуючи на прохання Парубія, надала ЦВК інформацію, що Шарій не перебував в Україні з початку 2012 року, а Клюєва – із початку 2014 року.
- Зазначимо, що Шарію спершу відмовили в реєстрації, але Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, а Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.
- 8 червня 2012 року Шарій попросив притулок і отримав 5-річний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Станом на 2013 рік стосовно нього в Україні було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і неправдиві звинувачення.
- У квітні 2019 року Шевченківський райсуд Києва скасував арешт і розшук Шарія в одній зі справ.
- За наявними даними, щодо Клюєва слідство має дозвіл на затримання з метою приводу.
- Кузьміна, за даними ГПУ, підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не можуть, припускають, що він може переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua