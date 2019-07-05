ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені

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П'ятниця, 5 липня 2019, 07:34

Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 6 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Лебединського, Березового, Водяного, Красногорівки, біля Широкиного, околиці Пісків, Мар'їнки,  у районі Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 14 разів:
поблизу Новгородського, Кримського, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільний, Золотого-4, околиці Новотошківського, Південного, у районі Попасної.

За даними розвідки, 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

"Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників: поблизу Водяного, Новотроїцького, у районі Миколаївки та околиці Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази: біля Кримського та Новотошківського", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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