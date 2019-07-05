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Кримінальну поліцію Києва очолив організатор скандальної спецоперації

П'ятниця, 5 липня 2019, 13:20

Новим заступником начальника київської поліції призначили Германа Приступу, він же керуватиме управлінням кримінальної поліції столиці.

Про це повідомляє 5 липня Слідство.Інфо.

Приступа був одним з керівників трагічної спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року. Тоді київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, в результаті якої загинули двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначенців КОРДу.

 

Керівники спецоперації допустили численні порушення та помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київщини й помилилися з будинком, який мали грабувати злочинці.

За інформацією співрозмовників видання, які брали участь у спецоперації, Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Відповідні документи є в розпорядженні журналістів.

Також Приступа приїжджав у Княжичі за день до перестрілки. Разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вони вмовляли місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку поліцейську засідку.

Після трагедії в Княжичах керівництво Нацполіції провело службове розслідування, щоб з’ясувати, чому загинули поліцейські та хто в цьому винен. До відповідальності притягнули керівництво Київської поліції, зокрема й Приступу.

"За результатами службового розслідування мені оголосили неповну службову відповідність. Але стягнення з мене вже знято, воно діяло впродовж року", — сказав Приступа в розмові зі Слідством.Інфо.

Нині справа щодо перестрілки в Княжичах слухається в Броварському суді Київської області. На лаві підсудних — п’ятеро співробітників поліції, обвинувачених у трагедії. Зокрема безпосередній підлеглий Приступи. Та наразі жоден з них не перебуває під вартою.

Безпосередньо керував спецоперацією начальник карного розшуку Києва Леонід Курята.

Після трагедії його звільнили з поліції, а прокуратура оголосила підозру в організації вбивства поліцейських і перевищенні службових повноважень. Щоправда, 15 листопада 2018 року Курята отримав нову посаду – став начальником поліції прифронтового Бахмута.

UPD Після виходу новини директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко зв’язався з редакцією "Української правди" і наголосив, що в самому факті кар’єрного росту Приступи "немає нічого, що заслуговувало б на осуд".

"Герман Приступа раніше очолював Шевченківський районний відділ поліції в місті Києві, де відзначився успішною роботою, а зараз очолив кримінальну поліцію міста Києва, він є фаховим поліцейським з багатим оперативним досвідом. Він героїчно проявив себе з Крищенком у Горлівці у 2014 році під час штурму райвідділу, захищаючи його від сепаратистів", – каже Шевченко.

"Оскільки він фаховий кримінальний розшуківець, то його просування по кар’єрних сходах при погашеному дисциплінарному стягненні за Княжичі цілком логічне", – додав він.

Нагадаємо:

  • Герман Приступа разом з Андрієм Крищенком і групою офіцерів-добровольців у квітні 2014 року обороняли будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення управління терористами, Крищенко і Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею та знову підняли прапор України. За що їх було жорстоко побито.
  • 20 червня 2014 року Приступа був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
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