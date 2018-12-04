Вбивство поліцейських в Княжичах: Підозрюваному дали керівну посаду

2716 переглядів
Вівторок, 4 грудня 2018, 13:07

Екс-начальник карного розшуку Києва Леонід Курята, підозрюваний в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах та перевищенні службових повноважень, очолив поліцію прифронтового міста Бахмут на Донеччині.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Куряту офіційно призначили на цю посаду 15 листопада.

"Враховуючи, що Курята Л.Л.  має значний досвід роботи, у тому числі й на оперативних та керівних посадах, у Національній поліції прийнято рішення про призначення його […] на посаду начальника Бахмутського відділу поліції", – йдеться у відповіді поліції на запит розслідувального проекту.

Як повідомлялося, Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року у Княжичах, де внаслідок перестрілки загинули п’ятеро правоохоронців.  

У січні 2017 року Куряту звільнили після службового розслідування.

У серпні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, зокрема, і Куряту.

У вересні 2017 року Печерський райсуд Києва обрав Куряті запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Курята оскаржив своє звільнення, і в грудні 2017-го суд поновив його на посаді начальника карного розшуку Головного управління Нацполіції в Києві.

А в січні 2018 року суд відпустив Куряту з-під домашнього арешту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція вбивство
powered by lun.ua
По темі
У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем 3 грудня 2018, 17:54
На Харківщині посилили піше патрулювання 3 грудня 2018, 16:42
Обвал даху у дитячій спортшколі: Поліція затримала трьох причетних 2 грудня 2018, 12:18
Усі новини
Головні новини
У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному чоловіку – Луценко
На Донбасі загинув український боєць
За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі
НАТО посилює оборону у відповідь на агресію РФ в Україні – генсек
Усі новини
Досвід

Історія моделі з вітіліго

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері