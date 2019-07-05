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Зеленський каже, що новий голова Донеччини не спілкується із братом з "ДНР"

П'ятниця, 5 липня 2019, 16:25

Президент Володимир Зеленський повідомив, що новий губернатор Донеччини Павло Кириленко не спілкується зі своїм братом, який проживає на непідконтрольній території Донбасу.

Про це він сказав під час представлення Кириленка у Краматорську.

"Ми всі розуміємо, що там (на непідконтрольній Києву території – ред.) живуть такі ж українці як і ми. Ми повинні це пам’ятати. Звичайно, що у Павла там сім’я, там батьки його і там брат… Батьки там живуть, це їх земля, вони вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїжджати. Я розумію, Павло пропонував… зрозуміло, це їхній вибір" - сказав Зеленський.

"А що стосується брата Павла…то з братом він не розмовляє через політичні розбіжності. Сам Павло залишив ту територію, перебуває в Україні, працює в Україні з перших днів окупації", - додав Зеленський.      

Раніше повідомлялося, що у базі "Миротворця" бойовиком так званої "ДНР" значиться чоловік на ім’я Євген Кириленко. Він на два роки старший за Кириленка, має однакове з ним по батькові, та був зареєстрований в тій самій макіївській квартирі, що і Павло.      

Читайте також: Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Нагадаємо:

  • У п’ятницю Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.

Олександр Шумілін, УП
Теми: ЗеленськийДонбасОРДЛО
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