Зеленський змінив керівника Донецької ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №481/2019, оприлюдненому на сайті глави держави.

Куць звільнений "у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України (Петра Порошенка – ред.)".

Іншим указом №482/2019 Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.

Прес-служба президента повідомляє, що Зеленський відбув з робочою поїздкою до Донецької області, де візьме участь у заходах з нагоди 5-річчя визволення Слов’янська та Краматорська, а також представить Кириленка.

Павлу Кириленку 33 роки, до цього він працював у прокуратурі.

Новий очільник Донецької ОДА народився у 1986 році на Донеччині.

У 2008 році завершив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював в органах прокуратури Донеччини, Криму та Генпрокуратурі.

У вересні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко призначив Кириленка військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Одружений, має двох дітей. Родина мешкає в Ужгороді.

Дружина Алла Кириленко працює в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради.

Кириленки декларують досить скромні статки.

У власності дружини є нерухомість, однак вся вона розташована в окупованій Горлівці. Родина орендує квартиру на 89,9 квадратних метрів у дружини власника ужгородських супермаркетів.

При цьому у декларації прокурора вказаний видаток на оренду у розмірі 132 гривень.

Минулого року прокурору Кириленку також видали службову квартиру у Львові.

Прокурор задекларував 300 тисяч гривень готівкою. Минулого року на посаді прокурора він заробив 450 тисяч гривень. У 2017 році він купив BMW 528i 2015 року за 393,5 тисячі гривень. Інших цінностей подружжя не має.

У базі "Миротворця" бойовиком так званої "ДНР" значиться чоловік на ім’я Євген Кириленко. Він на два роки старший за прокурора Павла Кириленка, має однакове з ним по батькові, та був зареєстрований в тій самій макіївській квартирі, що і Павло.

Судячи з імен та віку людей, які були прописані в цій квартирі, всі вони, ймовірно, є родичами. Євген Кириленко, якого "Миротворець" називає бойовиком, може бути старшим братом прокурора і тепер уже губернатора Донеччини.

Батько прокурора є співвласником бізнесу, зареєстрованого в Єнакієвому. Компанія займається виробництвом будівельних металевих конструкцій.

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