Зеленський змінив керівника Донецької ОДА
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.
Про це йдеться в указі №481/2019, оприлюдненому на сайті глави держави.
Куць звільнений "у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України (Петра Порошенка – ред.)".
Іншим указом №482/2019 Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації.
Прес-служба президента повідомляє, що Зеленський відбув з робочою поїздкою до Донецької області, де візьме участь у заходах з нагоди 5-річчя визволення Слов’янська та Краматорська, а також представить Кириленка.
Павлу Кириленку 33 роки, до цього він працював у прокуратурі.
Новий очільник Донецької ОДА народився у 1986 році на Донеччині.
У 2008 році завершив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював в органах прокуратури Донеччини, Криму та Генпрокуратурі.
У вересні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко призначив Кириленка військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.
Одружений, має двох дітей. Родина мешкає в Ужгороді.
Дружина Алла Кириленко працює в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради.
Кириленки декларують досить скромні статки.
У власності дружини є нерухомість, однак вся вона розташована в окупованій Горлівці. Родина орендує квартиру на 89,9 квадратних метрів у дружини власника ужгородських супермаркетів.
При цьому у декларації прокурора вказаний видаток на оренду у розмірі 132 гривень.
Минулого року прокурору Кириленку також видали службову квартиру у Львові.
Прокурор задекларував 300 тисяч гривень готівкою. Минулого року на посаді прокурора він заробив 450 тисяч гривень. У 2017 році він купив BMW 528i 2015 року за 393,5 тисячі гривень. Інших цінностей подружжя не має.
У базі "Миротворця" бойовиком так званої "ДНР" значиться чоловік на ім’я Євген Кириленко. Він на два роки старший за прокурора Павла Кириленка, має однакове з ним по батькові, та був зареєстрований в тій самій макіївській квартирі, що і Павло.
Судячи з імен та віку людей, які були прописані в цій квартирі, всі вони, ймовірно, є родичами. Євген Кириленко, якого "Миротворець" називає бойовиком, може бути старшим братом прокурора і тепер уже губернатора Донеччини.
Батько прокурора є співвласником бізнесу, зареєстрованого в Єнакієвому. Компанія займається виробництвом будівельних металевих конструкцій.
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Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
- Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
- 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
- 19 червня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.
- 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них і Павла Кириленка.
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