Зеленський хоче "повернути ментальність" людей на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає, що "паралельно" з закінченням війни й інвестуванням в ОРДЛО слід "повернути ментальність" людей на Донбасі.

Про це він заявив у Краматорську перед тим, як представити нового очільника Донецької обласної державної адміністраціїПавла Кириленка.

"Паралельно закінчуємо війну, але паралельно ми повинні думати про наших людей та... інвестувати в Донбас, щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили, що дійсно країна змінюється", - підкреслив президент.

"Друга історія – це повернення ментальності наших людей, ментальне повернення людей на тимчасово окупованих територіях, стабільна виплата пенсій, зручний перетин КПВВ", - додав Зеленський.

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