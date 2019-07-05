Зеленський хоче "повернути ментальність" людей на Донбасі

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П'ятниця, 5 липня 2019, 19:40

Президент Володимир Зеленський вважає, що "паралельно" з закінченням війни й інвестуванням в ОРДЛО слід "повернути ментальність" людей на Донбасі.

Про це він заявив у Краматорську перед тим, як представити нового очільника Донецької обласної державної адміністраціїПавла Кириленка.

"Паралельно закінчуємо війну, але паралельно ми повинні думати про наших людей та... інвестувати в Донбас, щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили, що дійсно країна змінюється", - підкреслив президент.

"Друга історія – це повернення ментальності наших людей, ментальне повернення людей на тимчасово окупованих територіях, стабільна виплата пенсій, зручний перетин КПВВ", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

  • 5 липня Зеленський відправився у робочу поїздку до Донецької області, щоб взяти участь у заходах з нагоди 5-річчя визволення Слов’янська та Краматорська. Того ж дня президент звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької ОДА і призначив 33-річного Павла Кириленка.

Українська правда

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Теми: Зеленський Донбас


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