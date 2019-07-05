Суд повернув Семеніхіну посаду мера Конотопа

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П'ятниця, 5 липня 2019, 22:25

Сумський окружний адміністративний суд задовольнив позов екс-мера Конотопу Артема Семеніхіна, у якому він просив скасувати рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.

Про це повідомила прес-служба суду.

"Суд частково задовольнив позовні вимоги та скасував рішення Конотопської міської ради 7 скликання від 28.08.2018 "Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича", поновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення можна оскаржити протягом 30 днів з моменту, коли оприлюднять повне рішення – це станеться протягом 10 днів.

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Нагадаємо:

  • Артем Семеніхін був міським головою Конотопа у 2015-2018 роках.
  • У 2014-2015 роках він брав участь в АТО на сході України.
  • Ексмер висунув свою кандидатуру в народні депутати за 160 округом
  • 27 червня вночі на Семеніхіна напали невідомі і спричинили тяжкі тілесні ушкодження.

Українська правда

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Теми: суд


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