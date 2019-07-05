Суд повернув Семеніхіну посаду мера Конотопа

Сумський окружний адміністративний суд задовольнив позов екс-мера Конотопу Артема Семеніхіна, у якому він просив скасувати рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.

Про це повідомила прес-служба суду.

"Суд частково задовольнив позовні вимоги та скасував рішення Конотопської міської ради 7 скликання від 28.08.2018 "Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича", поновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення можна оскаржити протягом 30 днів з моменту, коли оприлюднять повне рішення – це станеться протягом 10 днів.

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