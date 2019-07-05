Суд повернув Семеніхіну посаду мера Конотопа
П'ятниця, 5 липня 2019, 22:25
Сумський окружний адміністративний суд задовольнив позов екс-мера Конотопу Артема Семеніхіна, у якому він просив скасувати рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.
Про це повідомила прес-служба суду.
"Суд частково задовольнив позовні вимоги та скасував рішення Конотопської міської ради 7 скликання від 28.08.2018 "Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича", поновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп", – ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що рішення можна оскаржити протягом 30 днів з моменту, коли оприлюднять повне рішення – це станеться протягом 10 днів.
Читайте також: "Битва за Конотоп. Чому мер-націоналіст не вистояв у боротьбі зі старими порядками"
Нагадаємо:
- Артем Семеніхін був міським головою Конотопа у 2015-2018 роках.
- У 2014-2015 роках він брав участь в АТО на сході України.
- Ексмер висунув свою кандидатуру в народні депутати за 160 округом
- 27 червня вночі на Семеніхіна напали невідомі і спричинили тяжкі тілесні ушкодження.
Українська правда