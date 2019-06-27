Екс-мера Конотопа, який балотується в Раду, побили

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Четвер, 27 червня 2019, 09:31
Fb Олена Сердюк

Колишнього міського голову Конотопа Артема Семеніхіна, який висунув свою кандидатуру у народні депутати за 160 округом, побили цієї ночі.

Про це повідомляють його близькі і поліція.

Як повідомляє поліція Сумської області, близько першої ночі, коли чоловік повертався додому, на нього напали невідомі і спричинили тяжкі тілесні ушкодження.

Потерпілого доставили до лікарні. Зараз він перебуває в реанімаційному відділенні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Олена Сердюк у Facebook виклала фотографію побитого політика і пов’язала побиття з тим. що він напередодні.зареєструвався кандидатом у народні депутати за 160 округом.

Вона звинувачує Ігоря Молотка у причетності до замаху на вбивство: "Є підозрювані. Я підозрюю тільки одного – Молотка"

"Поки що нардеп Ігор Молоток не знайшов іншого методу боротьби зі своїм опонентом, як "замовити" його!" – заявила Сердюк і закликала начальника Нацполіції області Миколу Лушпієнка взяти контроль над цим злочином, знайти нападників і замовника.

Згодом лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в Артема Семеніхіна – відкриті черепно-мозкова травма.

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" розцінює напад на Семеніхіна як "політичну розправу" і вимагає від правоохоронців об’єктивного і якнайшвидшого розслідування з покаранням винних.

Читайте також: "Битва за Конотоп. Чому мер-націоналіст не вистояв у боротьбі зі старими порядками"

Нагадаємо:

  • Артем Семеніхін був міським головою Конотопа у 2015-2018 роках.
  • У 2014-2015 роках він брав участь в АТО на сході України.

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Теми: Сумська область вибори


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