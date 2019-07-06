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Папа Франциск: На Донбасі ведеться гібридна війна, позначена печаттю брехні

Субота, 6 липня 2019, 02:14

Папа римський Франциск на наступний день після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним прийняв, у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

Про це пише DW.

У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути в справу і релігійний аспект", сказав римський первосвященик. При цьому понтифік не згадав Росію.

Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності.

Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу.

Нагадаємо:

  • Напередодні Папа Римський Франциск зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним в своїй офіційній резиденції.
  • Під час зустрічі, на яку Путін запізнився на годину, обговорювалися ситуація в Україні і "деякі важливі питання, що стосуються життя католицької церкви в Росії".
  • Ватикан раніше заявляв, що метою зустрічі з Путіним є підтримка в складній ситуації, в якій знаходиться Україна.

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