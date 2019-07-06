Папа Франциск: На Донбасі ведеться гібридна війна, позначена печаттю брехні

Папа римський Франциск на наступний день після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним прийняв, у Ватикані українських єпископів і засудив війну на Донбасі.

Про це пише DW.

У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами "втягнути в справу і релігійний аспект", сказав римський первосвященик. При цьому понтифік не згадав Росію.

Франциск закликав католицьку церкву в Україні до єдності і пильності.

Зустріч понтифіка з керівництвом Української греко-католицької церкви була запланована вже давно і продовжиться в суботу.

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