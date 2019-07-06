Коболєв пояснив, чому Нафтогаз не хоче виплачувати дивіденди уряду

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що важливіше витратити доходи компанії на закачування газу до підземних сховищ, ніж виплатити дивіденди державі.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

Коболєв відповів на погрозу прем’єр-міністра України про звільнення керівників державних компаній, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

За словами Коболєва, "Нафтогаз" опинився перед вибором: виплатити дивіденди уряду (плюс 60% до 30%, які компанія вже виплатила), або відтермінувати їх виплату і продовжити закачування газу до підземних сховищ.

Коболєв повідомив, що обсяг газу в сховищах становить 13,8 млрд кубометрів, і туди ще потрібно закачати більше 6 млрд кубометрів, тобто 60 млн кубометрів газу щодня.

"Тільки накопичивши у сховищах близько 20 млрд кубометрів, ми гарантуємо стабільне проходження опалювального сезону навіть за переривання Росією транзиту з 1 січня. Цим ми також забезпечимо сильну позицію в переговорах із "Газпромом", - пояснив він.

"Я несу за це відповідальність як керівник державної компанії і як громадянин України", - додав Коболєв.

При цьому він зазначив, що НАК працює над залученням додаткових коштів на зовнішньому ринку шляхом випуску євробондів. За словами Коболєва, при наявності відповідних дозволів профільних міністерств "Нафтогаз" зможе вийти на ринок зовнішніх інвестицій вже наступного тижня.

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