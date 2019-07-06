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Зеленський призначив голову Львівської ОДА

Субота, 6 липня 2019, 10:53
Маркіян Мальський

Президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента.

Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

Нагадаємо:

  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них був і Мальський.
  • Як писала "Українська правда", Мальський – 34-річний юрист. Працює адвокатом в об'єднанні Arzinger, де очолює Західноукраїнську філію. До цього був юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer в Парижі.

    З 2016 року – почесний консул Австрії у Львові. Є позаштатним радником голови Львівської облдержадміністрації з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також заступником голови Консультативної ради при прокуратурі Львівської області.

    Член правління Української арбітражної асоціації та Координаційної ради регіонального офісу Європейської бізнес-асоціації.

    У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від "Батьківщини".

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаЗеленський
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