Зеленський призначив голову Львівської ОДА

У минулому скликанні Верховної Ради був помічником на громадських засадах депутата Михайла Хміля від "Батьківщини".

Іншим указом він звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента.

Українська правда

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