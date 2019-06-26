Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд підтримав призначення 8 голів ОДА, які пропонував Зеленський

Середа, 26 червня 2019, 14:44
Уряд підтримав призначення 8 голів ОДА, які пропонував Зеленський

Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Про це після засідання Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус, пише "Інтерфакс-Україна".

"Усі вісім подань було підтримано", - сказав Герус.

За його словами, рішення були не одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Раніше список запропонованих президентом кандидатур опублікував у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

  1. Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА
  2. Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА
  3. Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА
  4. Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА
  5. Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА
  6. Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА
  7. Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА
  8. Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
  • Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
  • 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
  • Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКабінет міністрівзвільненняГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: