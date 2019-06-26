Уряд підтримав призначення 8 голів ОДА, які пропонував Зеленський
Середа, 26 червня 2019, 14:44
Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.
Про це після засідання Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус, пише "Інтерфакс-Україна".
"Усі вісім подань було підтримано", - сказав Герус.
За його словами, рішення були не одностайні, бо деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.
Раніше список запропонованих президентом кандидатур опублікував у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:
- Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА
- Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА
- Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА
- Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА
- Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА
- Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА
- Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА
- Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив або відсторонив від посади 15 голів ОДА.
- Пізніше Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Одним із них був Муляренко.
- 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
- Минулого тижня на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського вже надійшли перші п'ять пропозицій на призначення глав ОДА.