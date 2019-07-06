Президент призначив керівника Закарпаття

Як писала "Українська правда", Бондаренку 55 років. У біографії Бондаренка, яку показали міністрам, зазначено, що з 2010 року він тимчасово не працює.

Закарпатські медіа називають Бондаренка успішним бізнесменом – він є засновником кондитерського дому "Bondarenko" та мережі закарпатських кав'ярень.

На сайті президента зазначено, що Бондаренко починав кар'єру військовослужбовцем. Після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем.

На початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави Мукачівської райдержадміністрації до директора департаменту Міністерства юстиції.