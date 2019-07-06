Президент призначив керівника Закарпаття
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента.
Іншим указом він увільнив Івана Дурана від тимчасового виконання обов'язків голови Закарпатської ОДА.
Разом з тим, Зеленський у субботу представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.
Нагадаємо:
- 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них був і Бондаренко.
-
Як писала "Українська правда", Бондаренку 55 років. У біографії Бондаренка, яку показали міністрам, зазначено, що з 2010 року він тимчасово не працює.
Закарпатські медіа називають Бондаренка успішним бізнесменом – він є засновником кондитерського дому "Bondarenko" та мережі закарпатських кав'ярень.
На сайті президента зазначено, що Бондаренко починав кар'єру військовослужбовцем. Після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем.
На початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави Мукачівської райдержадміністрації до директора департаменту Міністерства юстиції.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua