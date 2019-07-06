Президент призначив керівника Закарпаття

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Субота, 6 липня 2019, 15:02
Ігор Бондаренко

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті президента.

Іншим указом він увільнив Івана Дурана від тимчасового виконання обов'язків голови Закарпатської ОДА.

Разом з тим, Зеленський у субботу представив нового голову Закарпатської ОДА в будівлі Закарпатської митниці.

Нагадаємо:

  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них був і Бондаренко.

  • Як писала "Українська правда", Бондаренку 55 років. У біографії Бондаренка, яку показали міністрам, зазначено, що з 2010 року він тимчасово не працює.

    Закарпатські медіа називають Бондаренка успішним бізнесменом – він є засновником кондитерського дому "Bondarenko" та мережі закарпатських кав'ярень.

    На сайті президента зазначено, що Бондаренко починав кар'єру військовослужбовцем. Після звільнення внаслідок скорочення ЗСУ на початку 1990-х став приватним підприємцем.

    На початку 2000-х почав державну службу, де пройшов шлях від заступника глави Мукачівської райдержадміністрації до директора департаменту Міністерства юстиції.

Українська правда

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Теми: Зеленський Закарпаття


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