Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидат від "Слуги народу" підтвердив, що має паспорт Ізраїлю

Неділя, 7 липня 2019, 01:06

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 одномандатному виборчому округу у Харкові Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові, передає "UA:Харків".

"Я емігрував зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю.Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. З того часу я проживаю в Україні", - розповів Куницький.

Він додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

"З моменту подачі моєї заяви в ЦВК, я написав заяву до Генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - зазначив кандидат у нардепи.

Нагадаємо:

  • Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
  • Згідно довідки, кандидат від "Слуги народу" був зареєстрований за адресою Хайфа, вул. Га-Тихон, 7, 2. Сам Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує. 
  • Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького. 
  • ЦВК розпочала відповідну перевірку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувиборигромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: