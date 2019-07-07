Кандидат від "Слуги народу" підтвердив, що має паспорт Ізраїлю

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 одномандатному виборчому округу у Харкові Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові, передає "UA:Харків".

"Я емігрував зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю.Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. З того часу я проживаю в Україні", - розповів Куницький.

Він додав, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

"З моменту подачі моєї заяви в ЦВК, я написав заяву до Генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства", - зазначив кандидат у нардепи.

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