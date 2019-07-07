"Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів

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Неділя, 7 липня 2019, 13:20
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Партія "Слуга народу" на з'їзді в неділю виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі партії.

"Сьогодні делегати з'їзду партії "Слуга Народу" проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були виключені: Баланюк Юрій Вікторович (№ 164) – за власним бажанням; Боярчук Роман Михайлович (№ 71); Вітікач Віталій Вікторович (№ 177); Кавун Ольга Олександрівна (№ 78); Коробкова Олена Анатоліївна (№ 31) – за власним бажанням; Соколов Михайло Юрійович (№ 99); Рагімова Анастасія Борисівна (№ 170).

У партії додали, що 8 липня її юристи звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів.

"Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація", - додали в "Слузі народу".

Нагадаємо:

  • 7 липня заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що ЦВК направила партії "Слуга народу" листа з інформацією щодо можливого подвійного громадянства або непроживання в Україні протягом останніх 5 років чотирьох кандидатів у народні депутати.
  • Серед них був і 99-й номер списку Михайло Соколов. 

Українська правда

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Теми: Слуга народу вибори


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