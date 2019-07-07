ЦВК розповіла "Слузі народу" про подвійне громадянство кандидатів
Центральна виборча комісія направила партії "Слуга народу" листа з інформацією щодо можливого подвійного громадянства або непроживання в Україні протягом останніх 5 років чотирьох кандидатів у народні депутати.
Про це повідомив "Українській правді" заступник голови ЦВК Євген Радченко.
За його словами, інформація стосувалася кандидатів Олександра Куницького, Андрія Холодова, Михайла Соколова та Валерія Божика.
Як пояснив Радченко, ЦВК вирішила передати партії інформацію, яку отримала з різних джерел, і не вимагає від партії відповіді на своє звернення.
Він зазначив, що інформація щодо можливого подвійного громадянства надходила від представників громадськості, народних депутатів та ЗМІ. Крім того, партії було передано інформацію від Державної прикордонної служби щодо перетину кордону кандидатами, що необхідно для встановлення факту їхнього постійного проживання в Україні протягом останніх 5 років.
"Ми ж не слідчий орган, ми не можемо встановити обставини законності чи незаконності набуття громадянства", - підкреслив він.
Заступник голови ЦВК не зміг уточнити, які саме порушення виявили в кожного з кандидатів.
Олександр Куницький балотується по 169 одномандатному виборчому округу у м.Харкові, Андрій Холодов – 22 номер списку партії "Слуга народу", Валерій Божик балотується по 294 округу в Чернівецькій області, Михайло Соколов – 99 номер списку партії.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія має дані про наявність у кандидата-мажоритарника від партії "Слуга народу" Олександра Куницького подвійного громадянства та паспорту Ізраїля.
- По мажоритарному округу №169 у Харкові також балотується нардеп Олександр Грановський, якого називали "тіньовим куратором" судової та прокурорської системи у команді екс-президента Петра Порошенка.
- Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
- 4 липня "Схеми" повідомили, що Андрій Холодов, 22-й номер списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відні і є кумом голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua