Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив і представив голову Луганської ОДА

Неділя, 7 липня 2019, 16:02
Віталій Комарницький
Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю на сайті президента.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба президента, у неділю Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області представив Комарницького як нового голову Луганської ОДА та вручив йому службове посвідчення очільника регіону.

"Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (Президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", – наголосив президент.

Комарницький подякував за довіру та зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

"Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати", – сказав він.

Читайте також: Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Нагадаємо:

  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них був і Комарницький.
  • Як писала "Українська правда", Комарницькому 55 років, він займає посаду ректора Луганського університету внутрішніх справ, який після окупації Росією Луганська спочатку переїхав до Сум, а згодом до Сєвєродонецька.

    За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції "Партія регіонів".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: