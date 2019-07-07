Зеленський призначив і представив голову Луганської ОДА

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Неділя, 7 липня 2019, 16:02
Віталій Комарницький
Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю на сайті президента.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба президента, у неділю Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області представив Комарницького як нового голову Луганської ОДА та вручив йому службове посвідчення очільника регіону.

"Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (Президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", – наголосив президент.

Комарницький подякував за довіру та зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

"Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати", – сказав він.

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Нагадаємо:

  • 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них був і Комарницький.
  • Як писала "Українська правда", Комарницькому 55 років, він займає посаду ректора Луганського університету внутрішніх справ, який після окупації Росією Луганська спочатку переїхав до Сум, а згодом до Сєвєродонецька.

    За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції "Партія регіонів".

Українська правда

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Теми: Зеленський Луганська область


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