Зеленський призначив і представив голову Луганської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено в неділю на сайті президента.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Разом з тим, як повідомляє прес-служба президента, у неділю Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області представив Комарницького як нового голову Луганської ОДА та вручив йому службове посвідчення очільника регіону.

"Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (Президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", – наголосив президент.

Комарницький подякував за довіру та зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

"Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати", – сказав він.

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