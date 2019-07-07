Саміт Україна-ЄС: Могеріні закликають до "важливих кроків" і нагадують про Сенцова

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Неділя, 7 липня 2019, 16:58

Напередодні саміту Україна-ЄС учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov підготували звернення до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Фредеріки Могеріні, в якому закликають зробити "ряд важливих кроків". 

Про це 7 липня повідомила голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

"Ми підготували звернення до Могеріні. ... Вкотре звертаємося до ЄС із тим, щоб вони зробили ряд важливих кроків - призначили представника по окупованим українським територіям Криму та Донбасу, започаткували постійний моніторинг судових засідань над політв'язнями, відправили незалежні місії лікарів, ухвалили європейський аналог акту Магнітського тощо", - йдеться у заяві. 

Також у зверненні нагадали, що 13 липня - день народження політв'язня, українського режисера Олега Сенцова.

"Вже шостий рік він зустрічатиме його в колонії на крайній півночі Російської Федерації. Попри очевидну абсурдність звинувачень, численні вимоги міжнародних організацій, публічні звернення керівництва різних країн та потужну кампанію підтримки нічого не змінюється на краще", – зазначають правозахисники. 

Вони зауважують, що ситуація "тільки погіршується": кількість ув’язнених за політичними мотивами громадян України в Росії та окупованому Криму перевищує 100 осіб, а на окупованому Донбасі продовжується практика викрадення та катування людей. 

Звернення відкрите для підписання громадськими організаціями, додала Матвійчук. Наразі документ підписали понад 25 організацій. 

Нагадаємо,

  • 21-й саміт Україна-ЄС під головуванням президентів України, Європейської ради та Єврокомісії відбудеться у Києві в Маріїнському палаці в понеділок, 8 липня. 
  • 7 липня президент Європейської ради Дональд Туск разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідають Луганську область, де, за повідомленням прес-служби Зеленського, заслухають доповідь про поточну безпеку в районі проведення ООС.

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Теми: Сенцов політв'язні Росія ЄС


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