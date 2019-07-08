Філарет дав інтерв’ю "Росії 24", де розкритикував Томос та ПЦУ
Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю співробітниці пропагандистського телеканалу "Росія24" Ганні Афанасьєвій.
Сюжет під назвою "Нічого святого" оприлюднений у Youtube, пише Громадське.
Зокрема Філарет розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України.
Крім того, почесний патріарх розповів про свої претензії до томоса і висловив незгоду з назвою нової церкви.
Він також поскаржився на главу ПЦУ. Він заявив, що і Епіфаній, і п'ятий президент України Петро Порошенко його "обдурили".
"Якби було поставлено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов", — стверджує Філарет.
Патріарху також не подобається назва ПЦУ — на його думку, вона "не є незалежною". За його словами, назва мала бути "Українська православна церква".
"Ця церква має право служити тільки на території України. За територію України Європа, Америка, Канада, ця ж Росія, Австралія — це належить Константинопольському патріарху", — заявляє він.
Патріарх також назвав причину, чому не він очолив ПЦУ.
"Вони знають мене 50 років. Коли я ще представляв Російську православну церкву в Шамбезі. Знають мою позицію і мою твердість. Тому не хотіли мати зі мною справи, знаючи, що задумують такий томос", — наголошує Філарет.
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Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що 24 червня священний синод ПЦУ позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея.
- 25 червня Київський патріархат створив власний синод з п'яти єпископів.