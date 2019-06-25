Філарет створив синод КП з єпископів під санкціями
Вівторок, 25 червня 2019, 14:01
Київський патріархат створює власний синод з п'яти єпископів, яким напередодні помісна Православна церква України заборонила священнослужіння.
Про це заявив Філарет на прес-конференції у своїй резиденції в Києві, передає "BBC Україна".
"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12, як це передбачає статут УПЦ КП.
Філарет підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.
"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав він.
Коментуючи рішення помісної церкви про позбавлення його права управляти Київською єпархією, Філарет сказав: "Їх постанови нас не стосуються".
Нагадаємо:
- 24 червня Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея, а все майно колишньої УПЦ КП залишиться під керівництвом ПЦУ.
- Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
- За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
- Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
- На 20 червня він скликав "помісний собор", який "постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України".
- На з’їзді 20 червня підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет. Крім того "синод" Філарета заявив про свої права на всі кошти і храми, які були у підпорядкуванні УПЦ КП.
- На початок з'їзду на "соборі" не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.
- У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
- 22 червня Православна церква України тимчасово заборонила служіння двом священнослужителям за "дії, спрямовані на розділення церкви".