Філарет створив синод КП з єпископів під санкціями

Київський патріархат створює власний синод з п'яти єпископів, яким напередодні помісна Православна церква України заборонила священнослужіння.

Про це заявив Філарет на прес-конференції у своїй резиденції в Києві, передає "BBC Україна".

"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12, як це передбачає статут УПЦ КП.

Філарет підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.

"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав він.

Коментуючи рішення помісної церкви про позбавлення його права управляти Київською єпархією, Філарет сказав: "Їх постанови нас не стосуються".

Фото BBC Україна

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