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"Слуга народу" не збирається виключати кандидата-кума дружини Медведчука

Понеділок, 8 липня 2019, 13:34

У партії "Слуга народу" не вважають підставою для виключення з виборчого списку номера 22 бізнесмена Андрія Холодова той факт, що він є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це на брифінгу в понеділок у Києві сказав голова партії Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основоположною для включення або виключення людей зі списку в зв'язку з їх зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають", - сказав він.

"Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це повинно було стати основним пунктом для виключення людини зі списку", - додав він.

Разумков вказав, що саме таке рішення було прийнято відповідною комісією партії, тому кандидатура Холодова не розглядалася на з'їзді партії 7 липня.

Нагадаємо:

  • 46-річний заступник директора ТОВ "Текам Плюс" Андрій Холодов включений до списку партії "Слуга народу" під номером 22.
  • Партія "Слуга народу" на з'їзді 7 липня виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів.
  • Заявлялось, що підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація та власні заяви кандидатів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуМедведчуквибори
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