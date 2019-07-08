У Гройсмана відповіли Климпуш-Цинцадзе щодо її участі у саміті Україна-ЄС

У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана здивувалися через заяви віце-прем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка стверджує, що очільник уряду викреслив її з-поміж учасників саміту Україна-ЄС.

ВІдповідну заяву опублікував прес-секретар Гройсман Василь Рябчук у Facebook.

"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав він.

"Тому її слова виглядають не більше ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів", - додав речник Гройсмана.

фото В.Рябчука у FAcebook

Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віце-прем'єра зі закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.

фото В.Рябчука у FAcebook

Крім того, він опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до ОПУ знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.

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