"Мир за будь-яку ціну" не влаштовує виборців жодної партії – соціологія

Прихильники ні одної з політичних партії за кілька тижнів до парламентських виборів не підтримують риторику "миру за будь-яку ціну".

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою центру Разумкова.

"Мир за будь-яку ціну" не підтримується виборцями жодної з партій. Найменше "мир за будь-яку ціну" підтримують виборці партій "Голос" (10%) та "Європейська солідарність" (7%)", - йдеться в результатах дослідження.

Найбільше прагнуть "миру за будь-яку ціну" виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" - 36,5%, при цьому 45% виборців цієї партії вважають, що "задля миру слід іти на компроміси, але не на всі".

Крім того, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% населення. Більшість населення – 49% – вважає, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах країни за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Для дослідження було опитано 2017 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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