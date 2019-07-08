"Мир за будь-яку ціну" не влаштовує виборців жодної партії – соціологія
Прихильники ні одної з політичних партії за кілька тижнів до парламентських виборів не підтримують риторику "миру за будь-яку ціну".
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою центру Разумкова.
"Мир за будь-яку ціну" не підтримується виборцями жодної з партій. Найменше "мир за будь-яку ціну" підтримують виборці партій "Голос" (10%) та "Європейська солідарність" (7%)", - йдеться в результатах дослідження.
Найбільше прагнуть "миру за будь-яку ціну" виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" - 36,5%, при цьому 45% виборців цієї партії вважають, що "задля миру слід іти на компроміси, але не на всі".
Крім того, встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують лише 17% населення. Більшість населення – 49% – вважає, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.
Загальнонаціональне опитування проводилося з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах країни за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Для дослідження було опитано 2017 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо:
- Вибори народних депутатів заплановані на 21 липня.
- За даними опитування центру Разумкова, з 13 по 20 червня 2019 року виборці партій "Європейська солідарність" (58%) та "Голос" (48,5%) вважають неприйнятними проведення прямих переговорів із керівниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
- При цьому 44% виборців партії "Слуга народу" вважають такі переговори прийнятними, а 39% – ні, серед виборців "Батьківщини" "за" такі переговори – 46%, проти – 38%. Однозначно підтримують пропозицію таких прямих переговорів виборці партії "Опозиційна платформа – За життя" – 75%.
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