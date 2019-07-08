Кандидатка заявляє, що її незаконно виключили зі "Слуги народу"

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Понеділок, 8 липня 2019, 17:45

Джерело: пост Олени Коробкової у Facebook.

Кандидатку в народні депутати від "Слуги народу", виконавчу директорку Незалежної асоціації банків України Олену Коробкову, на її думку, незаконно виключили зі списку партії.

Пряма мова: "Я жодних заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з’їзді голосували списком, відповідно і рішення з’їзду є незаконним".

"Я підтримую президента, але не підтримую олігархів та корупційні ігри, в які намагаються грати деякі члени команди президента".

"Через мою принципову позицію як експерта стосовно Приватбанку в гру включились старі олігархічні клани зі своїми шавками типа Дубинського і Ко, які намагались дискредитувати мене фейковими постами".

"Але й на цьому не зупинились – почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть в такому формулюванні: або її приберуть зі списка, або я приберу її фізично".

Історія питання:

  • На з'їзді в неділю, 7 липня, "Слуга народу" виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів, зокрема, Коробкову Олену Анатоліївну (№ 31) – нібито за власним бажанням.
  • Підставами для виключення, як зазначили в партії, стали "постпраймеріз" – інформація, надана громадянами через партійний сайт.

Українська правда

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Теми: Слуга народу вибори


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