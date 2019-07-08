Суддя, що зупинила ліцензію SkyUp, подала у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp, подала заяву про відставку.

Про це пише Liga.net із посиланням на дані Вищої ради правосуддя.

Відставку Литвиненко рада розгляне 18 липня.

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