Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ блокує розслідування справ Майдану в регіонах

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Вівторок, 9 липня 2019, 01:26

З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту ГПУ з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, робота щодо розслідування справ Майдану в регіонах була заблокована.

Про це в ефірі "Громадського" заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно", - підкреслив він.

За його словами, до повноважень департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій щодо них.

"Саме з приходом на посаду начальника департаменту того ж самого Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована.

Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях, не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані і зараз, останнім часом, нам взагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження", - зазначив Горбатюк.

Нагадаємо:

  • Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.
  • У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала Київ прискорити розслідування масового вбивства активістів Євромайдану в 2014 році.

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Теми: Майдан Генпрокуратура


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