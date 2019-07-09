Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ блокує розслідування справ Майдану в регіонах

З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту ГПУ з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, робота щодо розслідування справ Майдану в регіонах була заблокована.

Про це в ефірі "Громадського" заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно", - підкреслив він.

За його словами, до повноважень департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій щодо них.

"Саме з приходом на посаду начальника департаменту того ж самого Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована.

Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях, не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані і зараз, останнім часом, нам взагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження", - зазначив Горбатюк.

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