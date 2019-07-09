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Чалий про зустріч Зеленського і Трампа: Це питання наступних місяців

Вівторок, 9 липня 2019, 02:57
Чалий про зустріч Зеленського і Трампа: Це питання наступних місяців

Представники команди президента Зеленського цього тижня відвідають Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив посол України в США Валерій Чалий.

"Дозвольте бути відвертим. Різні фрази, які прозвучали в Україні, що американська сторона очікує, і таке враження, що президент Зеленьский просто не їде, бо не може знайти час. Це неправда.

Ні президенту Зеленському, ні Україні, ні США не потрібна картинка, просто картинка між двома президентами. Вони знайдуть хімію, вони вже у телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію стосунків. Інша справа - який зміст буде", - розповів Чалий.

"Ця зустріч закладає подальші кроки принаймні роботи нашої, посольства, на рік вперед. Ми працюємо над цим, не тільки ми, цього тижня приїдуть представники президента Зеленського, і ми спільно будем тут працювати для того, щоб зробити і дати візиту, і його зміст.

Я думаю, це питання наступних місяців. Думаю, серпень-вересень, візит має бути повністю підготовлений", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що в США чекають візиту Зеленського.
  • За його словами, зустріч Зеленського та Трампа має відбутися у найближчому майбутньому.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗеленськийЧалий
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