Волкер: У США чекають візиту Зеленського

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа має відбутися у найближчому майбутньому.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів Курт Волкер.

"Ми чекаємо його візиту. Дата ще не призначена. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном", - розповів Волкер.

Американський дипломат додав: США прагнуть дати Президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля з приводу "реальних реформ в Україні".

"Це справжня нагода для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого", - підкреслив Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

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