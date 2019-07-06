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Волкер: У США чекають візиту Зеленського

Субота, 6 липня 2019, 04:08

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа має відбутися у найближчому майбутньому.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів Курт Волкер.

"Ми чекаємо його візиту. Дата ще не призначена. Це питання найближчого майбутнього. Дуже важливо, щоб обидва президенти зустрілися. Вони ніколи раніше не зустрічалися, хоча й спілкувалися телефоном", - розповів Волкер.

Американський дипломат додав: США прагнуть дати Президенту Зеленському сигнал, що повністю підтримують його зусилля з приводу "реальних реформ в Україні".

"Це справжня нагода для України. Якщо Зеленський зможе це зробити, він дозволить Україні відірватися від спадку минулого", - підкреслив Волкер.

Нагадуємо:

  • Раніше в ході зустрічі представників США і Польщі в Торонто, в кулуарах щорічної Конференції підтримки реформ України, Волкер заявив, що зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні та для її динамічного розвитку.
  • Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня.
  • За цей час він провів більше десятка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей і взяв участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.

Теми: ЗеленськийТрампСША
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