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Грузинський телеканал не буде звільняти журналіста, який обматюкав Путіна

Вівторок, 9 липня 2019, 06:58

Керівництво телеканалу "Руставі 2" не буде звільняти журналіста Гіоргія Габунію, який нецензурно вилаявся в бік російського президента Володимира Путіна.

Про це в ефірі "Громадського" заявив гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія.

Він зазначив, що ціль Габунії була "легітимна", але форма, яку він використав, лише зашкодила їй.

Керівництво каналу вважає таку форму неприйнятною, тому відсторонило журналіста на 2 місяці від ефіру, але після цього терміну він продовжить працювати.

Рішення про відсторонення ухвалила комісія телеканалу з етики і його "неможливо оскаржити".

"Щодо реакції грузинської влади. Щоб не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції. І вирішувати з цього питання може лише керівництво каналу "Руставі 2", - підкреслив Гварамія.

За його словами, якщо глядачам не сподобається щось, то вони можуть переключитися на інший канал, і рейтинг "Руставі 2" буде нижчим.

"Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився", - додав він.

Нагадаємо:

  • Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
  • Держдума РФ 9 липня попросить уряд заборонити імпорт грузинського вина та мінеральної води, а також заморозити грошові перекази в Грузію. Також у Держдумі вимагають екстрагувати і судити журналіста.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяЗМІПутінскандал
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