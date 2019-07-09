"Мотор Січ" Богуслаєва постачає деталі військовим РФ і працює в ОРДО – ЗМІ

Українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії через спорідненого боснійського посередника.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що "Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була РФ, зокрема і російська оборонка.

Почесний президент "Мотор Січі" - В'ячеслав Богуслаєв, герой України, нардеп чотирьох скликань та член комітету нацбезпеки та оборони, виступає за зближення з РФ.

Повідомляється, що директор представництва "Мотор Січі" у Москві Петро Кононенко та Богуслаєв володіють низкою підприємств у Росії - "Борисфен", "Лосиный остров", "ЦИАМ", "Авиаремонт-МС", "ВКМС" та "ВК-МС", які працюють попри військову агресію та окупацію Криму.

Зокрема компанія "Борисфен" обслуговує ФСБ. З 2015 та 2017 рр., за даними порталу російських держзакупівель, вона отримала 3,5 мільйони доларів на продовження строку роботи авіаційних двигунів моделей АІ-9В.

Також АТ "Борисфен" обслуговує двигуни для кримської компанії "Універсал-авіа". Це державне підприємство, яке займається авіаційними перевезеннями та обслуговуванням авіації в Криму.

Зазначається, що після окупації півострову ця компанія була "націоналізована" росіянами. І попри санкції "Борисфен" продовжила працювати з "Універсал-Авіа" і з 2015 року отримала від неї 5 мільйонів рублів.

Крім цього фірма отримала кілька держзамовлень від підприємства "Летный отряд Россия".

Повідомляється, що це російська державна компанія, яка обслуговує посадових осіб військових сил РФ та керівників російських спецслужб, а також президента Росії Володимира Путіна.

За даними журналістів, ще одна російська компанія Богуслаєва, "ВКМС", з 2015 по 2016 роки постачала деталі для двигуна ТВ3-117 виробництва "Мотор Січ" на російський 218 авіаремонтний завод, попри заборону президента Петра Порошенка.

Ці деталі постачалися з України на російську компанію Богуслаєва напряму.

Зазначається, що представники "Мотор Січ" та Богуслаєв заявляли, що українські деталі встановлюються виключно на двигуни цивільної авіації РФ, але їх приймало військове представництво міністерства оборони РФ.

За даними журналістів, у 2018 році пряме постачання деталей двигунів до РФ з "Мотор Січі" різко зупинилось, компанія почала відправляти напряму до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій.

Однак, як з’ясували розслідувачі, є велика вірогідність, що "Мотор Січ" і надалі постачає деталі для двигунів, що використовують російські військові, - тільки тепер через спорідненого боснійського посередника.

Повідомляється, що з 2018 р. "Мотор Січ" почала масово постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину, на свіжостворену компанію D.O.O Inzeniring BN. За 2018 рік український виробник відправив на Балкани більше 600 грузів з деталями для двигунів моделі ТВ3-117.

За даними міжнародної митної бази Importgenius, надалі ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічним деталями для вертольотів до Росії. Причому виключно на дві російські фірми Вячеслава Богуслаєва - "ВКМС" та "ВК-МС".

Зазначається, що директор боснійської фірми - Саво Цвієтіновіч, член партії Союзу незалежних соціалістів, яку називають інструментом впливу Росії на Балканах та їздить в РФ у якості представника "общества Российско-Сербского единства".

Журналістом він підтвердив, що Боснійська фірма працює звичайним посередником між двома компаніями Богуслаєва. А транзитувати українські деталі до Росії через Боснію його попросив особисто Богуслаєв.

Повідомляється, що володіють боснійським посередником два громадянина Росії, що є менеджерами російських фірм Богуслаєва. Валерій Автушенко - екс-заступник начальника штабу військової авіації РФ, який наразі працює директором богуслаєвської фірми "Авіаремонт-Мотор Січ" (РФ).

Другий власник боснійського посередника Віктор Денисов - колишній командувач військово-транспортної авіації РФ. Теж працює у Богуслаєвській компанії в РФ - "ВКМС", яка постачає деталі для потреб російських військових.

За даними видання, частини українських двигунів та силові установки постачались до Росії транзитом через іншого посередника - еміратську компанію Double Power FZE, яка фігурувала в розслідуванні "Армія, друзі, бабки". Вона виступала у ролі посередника в постачанні висотомірів на державне підприємство "Укрспецекспорт".

Окрім цього, підприємство Богуслаєва продовжує працювати на непідконтрольній Україні території.

До 2014 року одним зі структурних підрозділів "Мотор Січі" був Сніжнянський машинобудівний завод. Він випускає ключову деталь для "Мотор Січі" - лопатки для двигунів.

Повідомляється, що після 2014-го Сніжне було окуповано бойовиками. А про подальшу долю заводу у ЗМІ ходили різні чутки. Зокрема про таємний перенос стратегічного заводу до РФ та створення бази для ремонту військової техніки бойовиків.

У 2016 році Служба Безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу "Мотор Січ". Повідомлялося, що підприємство Богуслаєва заплатило терористам 32 млн російських рублів.

Зазначається, що з 2017 року новим управлінцем заводу стала компанія "Авіатех", яка зареєстрована у Ростові, а її власники - партнери по російському бізнесу Богуслаєва. Зокрема, екс-начальник озброєння Міністерства оборони РФ та член наглядової ради компанії Богуслаєва "ВКМС" Анатолій Ситнов та генерал-лейтенант, екс-командувач Військово-транспортною авіацією Росії та директор богуслаєвської фірми "ВКМС" Віктор Денисов.

Наразі Богуслаєв балотується самовисуванцем по мажоританому округу №77 у Запоріжжі. За минулі 5 років він був присутній в парламенті всього 45 разів. Відповідно відсутній - 532.