Зеленський затвердив план покращення інтернету в селах
Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету.
Про це він розповів під час брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".
"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук.
Він зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.
"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб в невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - розповів заступник голови Офісу президента.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Нагадаємо:
- Раніше дослідження компанії Cable.co.uk показало, що в Україні сильно впала швидкість інтернету.
- Зокрема, у рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-ше.
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