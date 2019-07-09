Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський затвердив план покращення інтернету в селах

Вівторок, 9 липня 2019, 14:08

Заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук заявив, що Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Про це він розповів під час брифінгу у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як поліпшити інтернет в селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.

"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб в невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - розповів заступник голови Офісу президента.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Нагадаємо:

  • Раніше дослідження компанії Cable.co.uk показало, що в Україні сильно впала швидкість інтернету.
  • Зокрема, у рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-ше.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийдіджиталізаціяінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: