ДБР оприлюднило переговори Міноборони про браковані бронежилети
Джерело: прес-служба ДБР
Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони, які закупили бронежилети Корсар М3с 1-4 класу захисту і при цьому знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.
ДБР також показало відео з лабораторними випробуваннями вилучених під час слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту.
Деталі: Технолог повідомила керівнику структурного підрозділу Міноборони про невідповідність продукції технічним вимогам.
За її словами, у жилетах виявили необроблений метал і продукція, "якщо чесно, г...вно".
У Міноборони обговорили наслідки перевірки бронежилетів. Один із посадовців каже іншому, що технолог йому повідомила, мовляв, бронежилети "кустарної роботи", проте все одно, на його думку, "повний контроль ніхто не проводитиме" і ніхто на етапі приймання "їх не мацатиме".
Він також запевнив свого співрозмовника, що приймальники жилетів рахуватимуть їх із заплющеними очима.
Військовослужбовець обіцяє доповісти керівництву, що бронежилети – "з пластиковою фігньою". Співрозмовник відповідає, що навряд чи будуть кращі і що "кардинально нічого не зміниться".
Крім того, чути як після випробувань захисного обладнання один чиновник відомства питає в іншого про кількість пробоїв – "зараз із п’яти три?". На що йому відповідають: "Так, зараз із п’яти три".
Історія питання:
- В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
- Було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
- Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міноборони лише раз купувало бронежилети - у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".
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