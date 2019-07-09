ДБР оприлюднило переговори Міноборони про браковані бронежилети

Джерело: прес-служба ДБР

Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міністерства оборони, які закупили бронежилети Корсар М3с 1-4 класу захисту і при цьому знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.

ДБР також показало відео з лабораторними випробуваннями вилучених під час слідчих дій бронежилетів Корсар М3с 1-4 класу захисту.

Деталі: Технолог повідомила керівнику структурного підрозділу Міноборони про невідповідність продукції технічним вимогам.

За її словами, у жилетах виявили необроблений метал і продукція, "якщо чесно, г...вно".

У Міноборони обговорили наслідки перевірки бронежилетів. Один із посадовців каже іншому, що технолог йому повідомила, мовляв, бронежилети "кустарної роботи", проте все одно, на його думку, "повний контроль ніхто не проводитиме" і ніхто на етапі приймання "їх не мацатиме".

Він також запевнив свого співрозмовника, що приймальники жилетів рахуватимуть їх із заплющеними очима.

Військовослужбовець обіцяє доповісти керівництву, що бронежилети – "з пластиковою фігньою". Співрозмовник відповідає, що навряд чи будуть кращі і що "кардинально нічого не зміниться".

Крім того, чути як після випробувань захисного обладнання один чиновник відомства питає в іншого про кількість пробоїв – "зараз із п’яти три?". На що йому відповідають: "Так, зараз із п’яти три".

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