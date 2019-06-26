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ДБР проводить десятки обшуків у службовців Міноборони: махінації на закупівлях

Середа, 26 червня 2019, 16:29
ДБР проводить десятки обшуків у службовців Міноборони: махінації на закупівлях

Державне бюро розслідувань проводить 40 обшуків у посадовців міністерства оборони в межах справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.

Про це повідомив на брифінгу в середу директор ДБР Роман Труба.

За його словами, слідчі дії проводяться вдома і в офісах чиновників.

За попередніми висновками, каже Труба, ця злочинна діяльність завдала державі біля 100 млн грн збитків.

Крім того, розповідає голова ДБР, були закуплені 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. "Три з п'яти бронежилетів прострілюються", - наголосив він.

Як розповів голова правоохоронного відомства, усього за завищеними цінами було закуплено 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.

За його словами, у слідства є версія, що до оборудок можуть бути причетні один з керівників Міноборони, а також керівництво департаментів і управлінь міністерства.

"Ці особи діяли в групі з іншими службовими особами суб'єктів приватного права, а також дослідницьких закладів", - каже Труба.

Він розповів також, що під час обшуків у фігурантів справи вилучено 11 тисяч бронежилетів і документація про постачання.

За інформацією голови ДБР, це кримінальне провадження вже розслідується 2 місяці, але наразі про підозру нікому не оголошено.

У ДБР розповіли, що неякісні бронежилети вилучили на військових складах у Хмельницькому, Києві, Одесі і Харкові, і запевнили, що ці засоби захисту не встигли потрапити у зону бойових дій на Донбасі.

У відомстві відмовились назвати фірму-поставника амуніції, але Труба повідомив, що договір на постачання був укладений з Міноборони на початку 2019 року. Він додав також, що перед цим бронежилети були перевірені, і чиновники прекрасно розуміли, що закуповують неякісний товар.

Згідно з системою закупівель "Прозорро", на початку року Міністерство оборони здійснило єдину закупку партії бронежилетів - у ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000".

За останні 2,5 роки Міноборони закупило у цієї компанії товарів майже на 1,1 мільярда гривень.

Нагадаємо:

  • Раніше партія Петра Порошенка скаржилась, що на її членів здійснюється тиск, бо ДБР проводить обшуки в одного з представників партії Юрія Бірюкова.
  • Бірюков був радником міністра оборони Степана Полторака.

Євген Кізілов, Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРМіноборониЗбройні силикримінал
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