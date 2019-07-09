Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

Президент Володимир Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти віддати військовим у вигляді премій.

Про це він сказав у відеозверненні в Facebook.

"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", – сказав Зеленський.

"Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери – всі. І обов’язково військові, які проводять операцію в зоні Об’єднаних сил", – пояснив президент.

Водночас, Зеленський пообіцяв, що святкувати Незалежність все одно будуть, але в "новому форматі".

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