Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності
Вівторок, 9 липня 2019, 18:21
Президент Володимир Зеленський вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти віддати військовим у вигляді премій.
Про це він сказав у відеозверненні в Facebook.
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", – сказав Зеленський.
"Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери – всі. І обов’язково військові, які проводять операцію в зоні Об’єднаних сил", – пояснив президент.
Водночас, Зеленський пообіцяв, що святкувати Незалежність все одно будуть, але в "новому форматі".
Нагадаємо:
- Минулого року Міністерство оборони не могло порахувати, скільки коштував військовий парад на День Незалежності.
- У відомстві повідомили, що не володіють "інформацією, скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму".
Українська правда