"Тиша" на Донбасі: Бойовики здійснили 11 обстрілів, у тому числі з мінометів

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Четвер, 1 серпня 2019, 07:40

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі біля Пісків з підствольного гранатомета;
- поблизу Водяного зі стрілецької зброї;
- два рази неподалік Лебединського  з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- околиці Широкиного зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Богданівка з озброєння БМП та великокаліберного кулемета;
- біля Павлополя зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – з міномета калібру 82 мм;
- околиці Новогнатівки – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета поблизу Золотого-4.

Водночас, як повідомляється, 31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил з великокаліберного кулемета поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні один раз з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї в районі населеного пункту Попасна.

Військові підкреслили, що Об'єднані сили "надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

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Теми: ООС бойові дії


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