Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"

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Четвер, 1 серпня 2019, 13:43
Ірина Борзова, Наум Баруля та Сергій Борзов

Джерело: указ президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.

Деталі: Борзова призначили з 1 серпня строком на п’ять років.

Сергій та Ірина Борзови
Сергій Борзов з дружиною Іриною
фото: facebook ірини борзової

Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу".

Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків. 

Нагадаємо:

  • У квітні тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський запевняв, що у випадку обрання його главою держави, не допустить призначення родичів чи кумів на державні посади.
  • Ірина Борзова перемогла на виборах на окрузі №14 на Вінниччині.
  • Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.

Українська правда

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Теми: Зеленський Слуга народу


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