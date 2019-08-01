Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"
Джерело: указ президента
Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.
Деталі: Борзова призначили з 1 серпня строком на п’ять років.
Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу".
Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею.
Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.
Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.
Нагадаємо:
- У квітні тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський запевняв, що у випадку обрання його главою держави, не допустить призначення родичів чи кумів на державні посади.
- Ірина Борзова перемогла на виборах на окрузі №14 на Вінниччині.
- Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
- У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
- У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
- Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.
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