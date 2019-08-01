Джерело: указ президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.

Деталі: Борзова призначили з 1 серпня строком на п’ять років.

Сергій Борзов з дружиною Іриною фото: facebook ірини борзової

Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу".

Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.

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