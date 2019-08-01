Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив главу ДУС: тесть у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"

Четвер, 1 серпня 2019, 13:43
Ірина Борзова, Наум Баруля та Сергій Борзов

Джерело: указ президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.

Деталі: Борзова призначили з 1 серпня строком на п’ять років.

Сергій та Ірина Борзови
Сергій Борзов з дружиною Іриною
фото: facebook ірини борзової

Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу".

Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків. 

Нагадаємо:

  • У квітні тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський запевняв, що у випадку обрання його главою держави, не допустить призначення родичів чи кумів на державні посади.
  • Ірина Борзова перемогла на виборах на окрузі №14 на Вінниччині.
  • Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: