У Раду пройде дочка продюсера "Ліги сміху" з бізнесом у Криму і чоловіком на держслужбі

В окрузі №14 на Вінниччині перемогла кандидатка від "Слуги Народу" Ірина Борзова, дочка продюсера шоу "Ліга сміху" та власниця бізнесу в окупованому Криму.

Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента на майже 16%.

Кандидатці 36 років, в офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою – підприємцем. Має бізнес з постачання готових страв, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. Минулого року задекларувала 2,1 мільйона гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.

Ірина Борзова фото: facebook Борзової

Батько Борзової – Наум Баруля є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на посаду президента.

Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів значаться колишні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Сергій та Борис Шефіри.

Наум Баруля скріншот інтер'вю на youtube-каналі "Ліги сміху"

Також Баруля очолював українську філію "КВН" і досі значиться керівником двох українських підприємств ведучого Олександра Маслякова.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.

Борзова і Баруля фото: facebook Борзової

Чоловік кандидатки від "Слуги народу" – Сергій Борзов – очолює Державне управління справами. У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Борзовим квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість родини.

Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.

У своїй передвиборчій програмі жінка обіцяє у Верховній Раді опікуватись молодіжними ініціативами, соціальним підприємництвом і соціальною допомогою особам з інвалідністю.

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