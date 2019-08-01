Після оприлюдення у ЗМІ інформації про закупівлю Укрзалізницею вишиванок та рушників на 1,53 мільйона гривень, керівництво компанії вирішило відмовитися від такого тендеру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.

"Рушники і вишиванки купувати не будемо. Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо - аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями", - написав він.

На все це Кравцов дав один місяць.

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