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Голова Укрзалізниці заборонив купувати вишиванок і рушників в 4 рази дорожче

Четвер, 1 серпня 2019, 16:18
Голова Укрзалізниці заборонив купувати вишиванок і рушників в 4 рази дорожче

Після оприлюдення у ЗМІ інформації про закупівлю Укрзалізницею вишиванок та рушників на 1,53 мільйона гривень, керівництво компанії вирішило відмовитися від такого тендеру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.

"Рушники і вишиванки купувати не будемо. Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо - аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями", - написав він.

На все це Кравцов дав один місяць.

Нагадаємо:

  • У середу "Залізниця без корупції" повідомила, що філія "Центр сервісного забезпечення" Укрзалізниці за результатами тендеру підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень. (Приблизно по 4 тисячі гривень за рушник, що більше ніж в 4 рази дорожче ціни на відповідні товари)
  • 26 липня директором з питань закупівель АТ "Укрзалізниця" призначено Сергія Довгаленка.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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