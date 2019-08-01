Зеленський – друга людина для російської преси після Путіна

Президента України Володимира Зеленського 155 878 разів згадували в російській пресі за підсумками липня, обігнав Зеленського тільки президент РФ Володимир Путін - 296 957 згадувань.

Про це свідчать дані "Системи комплексного аналізу новин", створеної російським "Інтерфаксом".

В матеріалах російських ЗМІ політичної і фінансово-економічної спрямованості Зеленський з великим відривом обігнав свого американського колегу Дональда Трампа, який отримав 94 761 згадок.

Повідомляється, що на четвертій сходинці рейтингу знаходиться російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв (61 058 посилань).

П'яте місце займає екс-президент України Петро Порошенко, його в РФ згадали 53 279 разів.

Також до рейтингу ввійшли прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (22 579 посилань, 6 місце), президент Білорусі Олександр Лукашенко (25 064 посилання, 7 місце) і екс-президент України Віктор Янукович (22 633 посилання, 8 місце).

Значення рейтингу визначається за кількістю документів зі згадуванням тієї чи іншої персони за вказаний період, що надійшли в СКАН з центральних і регіональних ЗМІ, інформагентств, спеціалізованих і галузевих видань, ТБ і радіо, інтернет-сайтів.

Нагазі в СКАН налічується 33034 найменувань активних джерел. Щодня в систему надходить більше 300 000 документів.

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