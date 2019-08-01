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Зеленський – друга людина для російської преси після Путіна

Четвер, 1 серпня 2019, 17:49

Президента України Володимира Зеленського 155 878 разів згадували в російській пресі за підсумками липня, обігнав Зеленського тільки президент РФ Володимир Путін - 296 957 згадувань. 

Про це свідчать дані "Системи комплексного аналізу новин", створеної російським "Інтерфаксом".

В матеріалах російських ЗМІ політичної і фінансово-економічної спрямованості Зеленський з великим відривом обігнав свого американського колегу Дональда Трампа, який отримав 94 761 згадок.

Повідомляється, що на четвертій сходинці рейтингу знаходиться російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв (61 058 посилань).

П'яте місце займає екс-президент України Петро Порошенко, його в РФ згадали 53 279 разів.

Також до рейтингу ввійшли прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (22 579 посилань, 6 місце), президент Білорусі Олександр Лукашенко (25 064 посилання, 7 місце) і екс-президент України Віктор Янукович (22 633 посилання, 8 місце).

Значення рейтингу визначається за кількістю документів зі згадуванням тієї чи іншої персони за вказаний період, що надійшли в СКАН з центральних і регіональних ЗМІ, інформагентств, спеціалізованих і галузевих видань, ТБ і радіо, інтернет-сайтів.

Нагазі в СКАН налічується 33034 найменувань активних джерел. Щодня в систему надходить більше 300 000 документів.

Нагадаємо:

  • У липні Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінРосія
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