Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко відповів Зеленському стосовно зустрічі з Путіним у Мінську

Понеділок, 8 липня 2019, 18:35

Джерело: офіційне повідомлення на сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка стосовно заяви президента України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.

Пряма мова: "Війна на нашому порозі, і в Мінську завжди вважали за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів".

"Не можна дивитися один на одного через приціл, треба сідати й вирішувати проблеми, яких чимало".

Водночас, наголошується, що конфлікт України з Росією мають вирішити "три слов'янські народи". Але, якщо Україна наполягає, Лукашенко вітає участь США в переговорах.

"Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона (проблема – ред.) не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі".

"Без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси".

Історія питання:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
  • Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
  • Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.

Українська правда
Теми: БілорусьПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Білорусь
Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Білоруські прикордонники заявили, що збили український дрон
Третя колона ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі – ЗМІ
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: