Лукашенко відповів Зеленському стосовно зустрічі з Путіним у Мінську

Джерело: офіційне повідомлення на сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка стосовно заяви президента України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.

Пряма мова: "Війна на нашому порозі, і в Мінську завжди вважали за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів".

"Не можна дивитися один на одного через приціл, треба сідати й вирішувати проблеми, яких чимало".

Водночас, наголошується, що конфлікт України з Росією мають вирішити "три слов'янські народи". Але, якщо Україна наполягає, Лукашенко вітає участь США в переговорах.

"Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона (проблема – ред.) не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі".

"Без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси".

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