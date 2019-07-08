Лукашенко відповів Зеленському стосовно зустрічі з Путіним у Мінську
Джерело: офіційне повідомлення на сайті президента Білорусі Олександра Лукашенка стосовно заяви президента України.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч лідерів України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції у Мінську.
Пряма мова: "Війна на нашому порозі, і в Мінську завжди вважали за честь бути майданчиком для мирних ініціатив і переговорів".
"Не можна дивитися один на одного через приціл, треба сідати й вирішувати проблеми, яких чимало".
Водночас, наголошується, що конфлікт України з Росією мають вирішити "три слов'янські народи". Але, якщо Україна наполягає, Лукашенко вітає участь США в переговорах.
"Не європейці, не американці, а саме ми, щоб вона (проблема – ред.) не була заморожена за прикладом інших гарячих точок на пострадянському просторі".
"Без американців вирішити цю проблему буде складно, аж надто вони занурені в дані процеси".
Історія питання:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.